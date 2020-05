No Piauí, isolamento é prorrogado até dia 7 de junho

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), anunciou que a quarentena em seu Estado irá, ao menos, até o dia 7 de junho. Ele avisou a medida após reunião com seu comitê de emergência. “Reafirmo aqui que todas as nossas decisões são baseadas na ciência. Fiquem em casa”, disse em seu Twitter. Ele avisou também no dia 2 de junho deverá apresentar um protocolo para retomada de atividades no Piauí. “Quando houver estabilidade e redução nos níveis de contaminação no estado”, disse, ressaltando que não significa que o isolamento terminará no dia 7.