No Recife, Marília aparece com 45% e Campos com 39%, diz Ibope

Pesquisa Ibope sobre o segundo turno em Recife mostra Marília Arraes (PT) numericamente a frente de João Campos (PSB). A candidata petista tem 45% das intenções de voto, ante 39% de Campos. Excluindo votos brancos e nulos e quem não sabe ou não respondeu a pesquisa, Arraes tem 53% contra 47%.

Como a pesquisa tem 3 pontos percentuais de margem de erro, eles estão empatados no limite da margem de erro. No primeiro turno, Campos liderou com 29,13% dos votos, com Marília tendo 27,9%. A pesquisa Ibope entrevistou 1.001 eleitores entre os dias 16 e 18 de novembro, tem indíce de confiança de 95% e está registrada no TRE: PE-06514/2020.