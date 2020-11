No Rio, 94% das vagas de UTIs estão ocupadas

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou na tarde de quinta-feira, 26, haver 181 leitos de enfermaria e 161 de UTI em unidades de saúde destinadas à doença. Quase metade das vagas de enfermaria e 79% das de tratamento intensivo, porém, estão ocupadas. Segundo a pasta, outras 214, em unidades federais, estaduais, municipais e particulares, “ficarão disponíveis o mais brevemente possível”. Na capital, 94% das vagas em UTIs estão ocupadas.

Em todo o Estado do Rio, 22.394 pessoas já morreram vítimas da covid-19, segundo a secretaria estadual de Saúde. Até esta quinta-feira foram registrados 346.024 casos.

A pasta descartou reativar os hospitais de campanha desmontados no período de queda da doença.

No início da pandemia, o governo do Estado do Rio anunciou a construção de nove hospitais de campanha para atender pacientes de covid-19, mas só entregou cinco, todos já fechados. Um deles ficava na capital, no Estádio do Maracanã (zona norte), e os demais nos municípios de São Gonçalo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Nova Friburgo. A prefeitura, por sua vez, mantém o hospital de campanha do Riocentro, na zona oeste, que tem 400 leitos de enfermaria e 100 de UTI. As informações são de Marcio Dolzan e Fabio Grellet, do Estadão.