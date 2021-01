No Rio, Paes anuncia início de vacinação para o dia 25

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), anunciou nesta sexta, 8, que o município deve iniciar sua campanha de vacinação contra a covid-19 no dia 25 de janeiro com a Coronavac, mesma data fixada pelo governador João Doria (PSDB-SP) para o Estado de São Paulo. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirmou na coletiva de hoje que a data pode ser antecipada caso o governo federal dê início antes ao Plano Nacional de Imunização.

“Estamos caminhando para até o fim deste mês começar a vacinação. O secretário Daniel Soranz vai para mais uma reunião com o Butantan. Temos um compromisso para comprar 3,2 milhões de doses. Estamos trabalhando para começar a vacinação no mesmo dia que São Paulo”, disse Paes.

Até ontem, a capital fluminense registrava 15.312 mortes e 171.843 casos confirmados da doença, de acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde.

O Instituto Butantã enviou hoje à Anvisa o pedido de registro da Coronavac para uso emergencial e em caráter experimental. A agência estima em até 10 dias o prazo para avaliar o pedido, “descontando eventual tempo que o processo possa ficar pendente de informações, a serem apresentadas pelo laboratório”, destacou em comunicado.