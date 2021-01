No Rio, Paes diz que seguirá Plano Nacional de Imunização

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), afirmou nesta manha de domingo, 3, que seguirá o Plano Nacional de Imunização do governo federal. Segundo ele, o Ministério da Saúde deve anunciar na segunda, 4, as datas para início da campanha de vacinação no País.

“Amanhã, o ministro Pazuello vai anunciar as datas do PNI. Eu ouvi até uma especulação que vai ser dia 20 de janeiro, que seria uma grande homenagem a São Sebastião, que é padroeiro da nossa cidade”, afirmou Paes, ao lado do governador Cláudio Castro (PSC), no Palácio da Cidade.