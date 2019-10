Equipe BR Político

O instituto Paraná Pesquisas identificou o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) em primeiro lugar na pesquisa de intenção de votos, com 27,3%, para a prefeitura do Rio de Janeiro. Em segundo, para surpresa geral da nação, aparece a deputada estadual Martha Rocha (PDT), com 16,8% de votos, seguida do deputado federal Marcelo Freixo (PSOL) e do prefeito Marcelo Crivella (PRB), ambos com os maiores índices de rejeição.