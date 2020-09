No Rio, PSOL escolhe ex-comandante da PM como vice à prefeitura

O PSOL oficializou na quinta-feira, 3, a dupla que vai concorrer à prefeitura carioca nas eleições municipais deste ano. A deputada estadual Renata Souza foi confirmada como cabeça de chapa. O vice escolhido na convenção realizada virtualmente foi o Coronel Ibis Pereira, ex-comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

A aproximação do partido, que é reconhecido pela defesa dos direitos humanos, com os militares parece ser uma estratégia interessante, sobretudo no Rio, onde o tema da segurança pública é de primeira ordem. A mensagem que a dupla passa, ao juntar uma mulher negra da comunidade da Maré e um ex-coronel da polícia é que os dois ingredientes (policiamento e direitos humanos) não precisam sem antagonistas.

Durante a convenção, o Ibis Pereira afirmou que se engana quem pensa que ele e Renata estão em lados opostos quando o tema é segurança pública. “Uma cidade segura é organizada em torno de direitos e não com policiais armados até os dentes. Junto com Renata, estamos criando e vamos implantar um plano municipal de segurança baseado em prevenção e inteligência”, afirmou o coronel.