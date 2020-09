No Rio, PT confirma candidatura de Benedita à prefeitura

No último dia de convenções, o PT confirmou nesta quarta-feira, 16, em evento virtual, a candidatura da ex-governadora Benedita da Silva à prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições municipais de novembro. A chapa encabeçada pela deputada de 78 anos terá o apoio do PCdoB, que vai definir o vice em convenção às 16h.

Essa será a segunda vez que ela concorrerá à prefeitura carioca. “Essa é uma candidatura muito significativa. Em um ano marcado por situações racistas e desvalorização da vida, a minha missão é mostrar a força da mulher negra que segue na luta por representatividade para defender o povo. Sou a Benedita da Silva, do Rio, da favela e do povo”, escreveu Benedita no Twitter.