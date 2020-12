No RS, prefeita eleita morre de covid-19

Atual vice-prefeita de Santo Antônio das Missões (RS) e primeira mulher eleita para o comando da prefeitura, no último dia 15 de novembro, Izalda Boccacio (PP), de 72 anos de idade, morreu na noite de quinta-feira, 3, por complicações decorrentes da covid-19. Ela estava internada desde a semana passada no hospital Ivan Goulart, em São Borja, onde também está o marido, Lauro Boccacio, segundo o Zero Hora.

O quadro de saúde da prefeita eleita se complicou nos últimos dias, exigindo a transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ao dar entrada em um hospital de Santa Maria, ela não resistiu.

Izalda foi eleita em primeiro turno com 3.458 votos (53,47% dos válidos).