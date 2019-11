No Twitter, Lula Livre é o assunto mais comentado no mundo

Equipe BR Político

A hashtag “Lula Livre Agora” é a mais comentada no Twitter mundial nesta sexta-feira, 8, desde as 16h30. A frase é usada por apoiadores do ex-presidente que aguardam sua soltura da sede da Polícia Federal em Curitiba, onde o petista está preso desde abril do ano passado. Segundo o Broadcast Político, no Brasil, a expressão lidera os trending topics (assuntos mais comentados da plataforma) há seis horas.

A hashtag é utilizada majoritariamente por apoiadores de Lula. Já os opositores fazem subir a hashtag “Lula Preso”, que está em 19º lugar entre os assuntos mais comentados mundialmente. O petista deve ser solto ainda nesta tarde, como consequência da decisão do STF da última quinta-feira, 7, que acabou com a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Críticos do STF também usam a hashtag “STF Escritório do Crime” para criticar a decisão e o Supremo.