Nome ligado ao Centrão ganha cargo no Ministério do Turismo

O governo nomeou o ex-senador Vicente Alves de Oliveira (PL-TO) para o cargo de secretário nacional de Infraestrutura Turística do Ministério do Turismo. A indicação está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 29. O ato é assinado pelo ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto.

Assim, o Centrão, que está cada vez mais próximo do governo, ganha mais um cargo na gestão Bolsonaro. Vicente foi senador entre 2011 e 2019. Antes disso, foi deputado federal, entre 2007 e 2011. No pleito de 2018, ele não conseguiu se reeleger para o cargo.