‘Nós, juízes, temos que ter limites’, diz presidente do STJ

Equipe BR Político

O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, afirmou nesta quinta, 15, que ainda vai se debruçar sobre o texto do polêmico projeto de lei de abuso de autoridade, mas que, até onde sabe, “não há nada a temer”, uma vez que “a lei é para todos, e nós também, juízes, temos que ter limites na nossa atuação”.

“Única coisa que tenho a dizer é que não tem nada a temer. Aquilo vale para todas as autoridades, seja do Judiciário, seja do Executivo, seja do Legislativo. A lei é para todos, e nós também, juízes, temos que ter limites na nossa atuação, assim como têm os deputados, como tem o presidente da República, como têm os ministros do Executivo”, disse Noronha, após evento no Conselho Nacional de Justiça, registra o UOL.