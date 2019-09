Nos últimos 33 anos, agropecuária cresceu e floresta diminuiu

Equipe BR Político

Entre os anos de 1985 e 2018, o Brasil perdeu 89 milhões de hectares de áreas nativas – o equivalente a 3,6 vezes a área do Estado de São Paulo. O dado é da nova coleção de dados do MapBiomas, iniciativa de universidades, empresas de tecnologias e organizações não-governamentais que mapeia todas as mudanças na cobertura e no uso da terra no País.

O levantamento foi divulgado na quinta-feira, 29, e, no detalhe, mostra que o Brasil perdeu 82 milhões de hectares (Mha) de vegetação florestal e mais 7 Mha de outros tipos de vegetação nativa, mas que não são florestas, como cerrado, campos e pantanal.

Na contramão, a agropecuária cresceu no período quase o mesmo tanto que o desmatamento sofrido: 86 Mha. As florestas, que representavam 69% do território em 1985, ocupavam 59% em 2018. Já a agropecuária passou de 20% para 31% no período, de acordo com o Estadão.

