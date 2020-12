Nos últimos 60 dias, Brasil teve 28 mil mortes por coronavírus

Na reunião com governadores nesta terça-feira, 8, o ministro Eduardo Pazuello (Saúde) insistiu que a Anvisa levará cerca de 60 dias para registrar qualquer vacina. E que somente depois disso é que ele comprará doses, dependendo da viabilidade e do preço. Mas em um País no qual o próprio governo trabalha contra medidas de isolamento social, o tempo joga contra.

Nos últimos 60 dias, por exemplo, foram registradas 28.354 mortes, segundo o consórcio de imprensa que acompanha a progressão da doença. Em 8 de outubro, tínhamos 149.034 vidas perdidas. Hoje já são 177.388. Isso sem contabilizar para os próximos dois meses o aumento da propagação da doença das últimas semanas, que pode fazer o número de óbitos aumentar ainda mais até fevereiro.

Enquanto isso, países em que a aprovação de vacinas é vista como máxima prioridade, a vacinação já começou. E mesmo países que ainda não tiveram nenhum registro autorizado, já estão adquirindo doses de vacinas com eficácia já comprovada para iniciar a vacinação entre o fim deste ano e início do próximo.