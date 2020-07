Nota de R$ 200 vira munição para oposição lembrar do auxílio emergencial

A notícia de que o Banco Central irá passar a emitir uma nota no valor de $ 200 virou munição para a oposição bater no governo. No “País da piada pronta”, como diria o comediante José Simão, calhou da nova cédula ser exatamente o mesmo valor que foi sugerido inicialmente por Jair Bolsonaro para o auxílio emergencial.

“Nota de R$ 200 pra todo mundo lembrar o valor que o governo Bolsonaro queria para o auxílio emergencial”, disse o deputado Alessandro Molon (PSB-RJ). A nota, seguindo a tradição de mostrar animais da fauna, trará um lobo-guará. “É bom lembrar que, se não fosse o trabalho da Câmara dos Deputados, o auxílio emergencial seria pago só com uma notinha dessas. Os lobos devorando o resto seriam Bolsonaro e Paulo Guedes”, disse Orlando Silva (PCdoB-SP).

O auxílio emergencial acabou no valor de R$ 600. O governo acabou propondo o aumento após ver que a Câmara dos Deputados iria passar o benefício para R$ 500. O auxílio acabou prorrogado no mesmo, mesmo desagradando parte da equipe econômica de Paulo Guedes.