Nova cepa do coronavírus é registrada no Pará

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), confirmou o surgimento de dois casos da nova cepa do coronavírus no Estado. Com capacidade de transmissão mais rápida, a cepa, registrada pela primeiramente no Amazonas, se tornou uma grande preocupação para as autoridades de saúde.

Segundo Helder, a confirmação foi feita pelo Instituto Evandro Chagas. “A variante que circula no Amazonas foi identificada em um homem de 58 anos e uma mulher de 26 anos de idade, no município de Santarém”, disse o governador em suas redes sociais.