‘Nova Direita’ irritada com processo seletivo só para negros

Após a “cortina de fumaça” com os ataques contra o Netflix e seu filme “Lindinhas, a mais nova polêmica que representantes da “nova direita” estão vendendo na internet é sobre o processo seletivo da loja de varejo Magazine Luiza, que deve ser exclusivo para negros. Políticos, de denominações conservadores e liberais, estão atacando a decisão da empresa e prometem até mesmo ir à Justiça contra a seleção. É o caso do vereador paulistano Fernando Holiday (Patriota) que é membro do Movimento Brasil Livre (MBL). Ele prometeu representar a empresa no Ministério Público.

Do lado bolsonarista também há protestos. O presidente nacional do PRTB, Levy Fidelix, pediu ao presidente Jair Bolsonaro que entre na Justiça contra a decisão da empresa. “Tenho certeza que o presidente ao tomar conhecimento dessa desfaçatez, junto com o Ministério Público, a AGU, a PGR, inclusive Ministério da Justiça, tomarão as decisões necessárias para coibir tal discriminação constitucional”, pediu.

Já o deputado Carlos Jordy (PSL-RJ), aliado de Bolsonaro no Congresso, também disse que entrará na Justiça para barrar o processo seletivo. Estou representando ao Ministério Público a loja Magazine Luiza para que seja apurado crime de racismo no caso do programa de Trainee só para negros”, avisou.