Nova disputa pela presidência atrasa instalação da CMO

Mais uma vez, a instalação da Comissão Mista de Orçamento será adiada. O motivo é o mesmo que impediu a apreciação do Orçamento no ano passado: a disputa pela presidência do colegiado. Estava tudo acertado para Flávia Arruda (PL-DF) ser indicada ao posto. Mas Elmar Nascimento (DEM-BA) está tentando se alçar ao cargo após ter apoiado Arthur Lira (PP-AL) na eleição à presidência da Câmara.

No ano passado, Elmar era o nome de Rodrigo Maia (DEM-RJ) para comandar a CMO. Mas o grupo de Lira inviabilizou os trabalhos tentando indicar Flávia Arruda. O Orçamento é a prioridade número um neste momento. Somente com a aprovação da Lei Orçamentária Anual é que os investimentos do governo serão liberados, incluindo um possível novo auxílio emergencial.