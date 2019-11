Nova investigação do MP apura se Flávio empregou ‘fantasmas’

Equipe BR Político

O Ministério Público do Rio abriu um novo inquérito para apurar a existência de ‘funcionários fantasmas’ no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro (atualmente senador), na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), informa o Estadão. O novo inquérito foi aberto em 23 de setembro, mas apenas nesta sexta, 22 de novembro, o MPRJ confirmou a instauração do procedimento. A nova investigação é distinta à outra em curso no MPRJ, mais antiga, que apura prática conhecida como rachadinha, que consiste na devolução de salários por funcionários do gabinete do parlamentar, e foi aberta com base em relatórios do antigo Coaf, atual Unidade de Inteligência Financeira (UIF).

O MPRJ informou que já foram iniciadas diligências referentes ao novo inquérito, como a expedição de ofícios para a Alerj com a requisição de informações. “Tanto o presente inquérito sobre eventuais assessores fantasmas empregados quanto o inquérito acerca de possível prática de ‘rachadinha’ tramitam sob sigilo, razão pela qual não é possível fornecer mais informações”, ressalvou.

Nota do advogado de Flávio Bolsonaro, Frederick Wassef, sustenta que “todas as pessoas que foram nomeadas, na época, eram qualificadas para as funções que exerciam”.