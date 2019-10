Nova MP do governo para facilitar o microcrédito

Equipe BR Político

Com população cada vez mais endividada e recorrendo a empréstimos e créditos consignados para pagar dívidas, o governo federal vai facilitar ainda mais o acesso de pessoas físicas e jurídicas a microcréditos por meio de medida provisória a ser enviada ao Congresso nos próximos dias, informa o Valor. Pelo texto, os adeptos da iniciativa não terão de estar frente a frente com gerentes de banco, podendo negociar por meio digital. O limite do microcrédito também vai aumentar de R$ 200 mil para R$ 360 mil. Quem ganha? As empresas que oferecem o serviço, contando que a taxa de inadimplência nesse setor é quase metade da verificada em outras linhas de crédito.