Nova regra da Funai deixa dez terras indígenas sem proteção

Equipe BR Político

Uma nova orientação da Fundação Nacional do Índio (Funai) determina a assistência por parte de servidores públicos somente a áreas homologadas ou regularizadas pela fundação. Isso significa que, na prática, ao menos dez áreas com presença de índios isolados – aqueles que ainda não tiveram contato com populações não-indígenas – ficarão sem proteção. Como informa o Globo, das 54 terras com presença desses nativos, 44 estão com processo de demarcação concluído e podem, portanto, ser acessadas pelos servidores. As demais, porém, ficarão sem assistência.

A nova determinação da Funai prejudica, também, o processo de demarcação de terras indígenas e licenciamento ambiental, já que esses processos dependem da visita dos servidores e das informações por eles coletadas para serem concluídos.

Como você leu aqui no BRP, os índios isolados são considerados vulneráveis até do ponto de vista imunológico, por não terem contato com outras populações não-indígenas. Na semana passada, o último servidor da Funai que protegia os índios isolados do Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas, deixou a base Ituí-Itacoaí após uma série de ataques com disparos de tiros à instalação. A Constituição prevê que, quando é confirmada a existência de um povo indígena isolado, o Estado brasileiro tem obrigação de protegê-lo.