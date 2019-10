Nova sessão da CPI do BNDES nesta 4ª

Equipe BR Político

A sessão da CPI do BNDES que votaria o parecer do relator, deputado Altineu Cortês (PL-RJ), pedindo o indiciamento dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff ficou para esta quarta-feira, 16. A nova reunião deve acontecer às 11h, a pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A sessão foi suspensa devido ao início da Ordem no Dia no plenário. Dentre outros nomes que constam no pedido de indiciamento estão de Emílio e Marcelo Odebrecht, José Batista Sobrinho e os irmão Joesley, Wesley e José Batista Júnior.