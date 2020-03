Novamente, governo promete reforma administrativa ‘semana que vem’

Gustavo Zucchi

Mais uma vez, o governo de Jair Bolsonaro repete a promessa de de entregar “na próxima semana” a reforma administrativa. Desta vez, a “garantia” veio do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), em entrevista ao G1. ““A intenção era enviar nesta semana, mas a votação dos vetos concentrou as atenções. Agora, a reforma administrativa vai ser encaminhada na próxima quarta-feira”, afirmou Bezerra. A reforma está na gaveta presidencial desde o ano passado e já foi adiada diversas vezes. A ponto de que congressistas já não acreditam mais que ela será nem sequer debatida em 2020.