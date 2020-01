Nove casos suspeitos de coronavírus no Brasil

Equipe BR Político

Subiu de 3 para 9 o número de casos suspeitos de infecção pelo coronavírus no Brasil, segundo informou nesta tarde de quarta, 29, o Ministério da Saúde. Ao todo, seis Estados brasileiros têm casos em investigação: São Paulo (3), Santa Catarina (2), Minas Gerais (1), Paraná (1), Rio de Janeiro (1) e Ceará (1). Outros quatro casos suspeitos foram descartados: três no Rio Grande do Sul e um no Paraná, informa o Broadcast Político.

Na terça-feira, o ministério havia divulgado a ocorrência de três casos suspeitos: em Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. Os dois casos das capitais gaúcha e paranaense já foram descartados. O caso mineiro segue em apuração.

Apenas pacientes que apresentam febre, tosse e dificuldade para respirar e têm histórico de viagem para a China nos últimos 14 dias, mesmo antes de apresentarem os possíveis sinais de infecção, são considerados suspeitos. Todos os nove ficarão isolados até a divulgação do resultado dos exames.