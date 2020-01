Novo capítulo no caso Wajngarten

Equipe BR Político

Em um desdobramento das revelações sobre a relação entre clientes da empresa do chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Fabio Wajngarten, e a pasta, a Folha revela nesta segunda-feira, 20, que agência de publicidade Artplan, uma das clientes de Wajngarten, se tornou no último ano, a número um em verbas distribuídas pela Secom.

No período, a agência recebeu da secretaria R$ 70 milhões entre 12 de abril e 31 de dezembro de 2019, 36% mais do que o pago no mesmo período do ano anterior (R$ 51,5 milhões).

Juristas consultados pelo Estadão dizem que cabe à Comissão de Ética Pública uma decisão sobre o futuro do chefe da Secom. Os especialistas ouvidos concordam que Wajngarten deveria ter comunicado à comissão de ética sobre seus clientes e questionado especificamente se os negócios da FW configuram conflito de interesse.