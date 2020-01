Novo Conselho da Amazônia sob o comando de Mourão

Equipe BR Político

Após reunião ministerial, o presidente Jair Bolsonaro anunciou neste início de tarde de terça, 21, a criação do chamado Conselho da Amazônia, a ser coordenado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. O novo órgão vai “coordenar as diversas ações em cada ministério voltadas para a proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia”, escreveu ele no Twitter.

A iniciativa surge no contexto de cobranças internacionais por políticas ambientais brasileiras agravadas pelo aumento do desmatamento e queimadas na Amazônia. O tema também é um dos centrais do Fórum Econômico Mundial, que ocorre até sexta, 24, em Davos, e não conta com a presença do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

De acordo com o presidente, também será criada uma Força Nacional Ambiental “voltada à proteção do meio ambiente da Amazônia”.