Novo corrige ‘mal-entendido’ de Zema sobre impeachment

O Novo corrigiu nesta sexta, 29, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que reclamara na quinta, 28, de uma suposta posição declarada de seu partido a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. “Eu vi essa decisão do partido e sou contrário a ela. Não é um impeachment que vai corrigir os problemas do Brasil”, afirmou o governador em entrevista à rádio 98, de Belo Horizonte.

Na errata, o Novo classifica a declaração de “mal-entendido” e diz que não há decisão formada sobre o afastamento do chefe do Palácio do Planalto, apesar de manifestações de deputados estaduais mineiros favoráveis ao procedimento.

Quem não desperdiçou a oportunidade foi o fundador do Novo, o empresário João Amoêdo, hoje defensor do impeachment. “Com base nessa afirmação do Zema, parabenizo o NOVO pela decisão tomada a favor do impeachment. O partido não pode compactuar com crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente. #ForaBolsonaro”, aproveitou.

O NOVO esclarece que houve um mal-entendido por parte do governador Romeu Zema e que não há decisão formada sobre o impeachment. O partido tem consultado juristas e sua bancada federal tem analisado de forma técnica os possíveis crimes de responsabilidade. — NOVO 30 (@partidonovo30) January 29, 2021