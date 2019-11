Novo escolhe Filipe Sabará para disputa pela Prefeitura de SP

Equipe BR Político

O Partido Novo definiu quem será o representante da legenda na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2020: o empresário Filipe Sabará, aliado do governador João Doria (PSDB). Ele participou de um processo seletivo com outros 54 candidatos.

Sabará foi presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo na gestão Doria e secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo do tucano entre 2017 a 2019.

Formado em Marketing pela Faculdade de São Paulo, ele cursou também Economia e Relações Internacionais na FAAP e Comércio Exterior no Centro Universitário Ibero Americano. Atualmente cursa Pós-Graduação em Marketing e Comunicação Digital no Centro Universitário Belas Artes, segundo o Estadão.