Novo estudo diz que óleo veio da África

Equipe BR Político

Meses se passam sem que haja uma conclusão definitiva quanto à origem do óleo que atingiu em agosto as praias brasileiras e já foi detectado em mais de 900 localidades litorâneas. Mais de 5 toneladas de óleo foram retiradas do mar. Novo estudo realizado pelo Inpe aponta, agora, que o óleo teria vazado no mar da África em abril, informa o Estadão.

A hipótese mais recente aventada pela Polícia Federal e a Marinha apontava como principal suspeito do desastre um navio grego. Imagem de satélite teria mostrado o navio Bamboulina passando em 29 de julho no local onde, no dia seguinte, apareceu a mancha de óleo.

O responsável pelo estudo que aponta o mar do sul da África como origem do vazamento é Ronald Buss de Souza, oceanógrafo do Inpe que atua no Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA) da crise do óleo. Ele diz que modelos estatístico que levam em conta ventos e correntes marítimas indicam que o óleo chegou ao Brasil de forma submersa, e que ainda pode haver sedimentos no fundo do mar brasileiro.