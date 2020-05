Novo estudo do Imperial College recomenda aumentar restrições no Brasil

Um novo relatório do Imperial College sobre a situação do coronavírus no Brasil recomenda novas medidas de isolamento social para conter o avanço da doença no Brasil. Os britânicos analisaram a situação de 16 Estados brasileiros e, apesar de afirmar que o impacto das atuais restrições ainda não pode ser medido, é necessário intensificar o isolamento. “Embora em escala nacional a epidemia brasileira ainda seja relativamente inicial, nossos resultados sugerem que mais ações são necessárias para limitar a disseminação e prevenir sobrecarga do sistema de saúde”, afirmam os pesquisadores.

Os dados do Imperial College têm sido utilizados para tomar decisões em diversos países. O Reino Unido, por exemplo, mudou sua abordagem contra a doença após a previsão dos pesquisadores. “Essa tendência contrasta com outros importantes focos da epidemia de COVID-19 na Europa e Ásia, onde lockdowns obtiveram sucesso em reduzir o número reprodutivo para abaixo de 1″, afirmam. Confira aquiVer arquivo o relatório completo (em inglês).