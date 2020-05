Novo exame de coronavírus de Toffoli dá negativo, diz STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, não está com covid-19, segundo informou o STF nesta terça-feira, 26. O teste de hoje é o quarto que Toffoli faz em menos de um mês, depois de apresentar sintomas similares aos da doença durante a recuperação de uma cirurgia que realizou no fim de semana.

O ministro foi internado no sábado, 23, para uma cirurgia de retirada de um abscesso e após o procedimento apresentou quadro respiratório agudo. De acordo com o boletim médico do Hospital DF Star divulgado à imprensa, Toffoli demonstrou “melhora clínica progressiva” nas últimas 24 horas e não precisou de nenhum tipo de suporte respiratório no período. Toffoli já havia sido testado para o coronavírus em 28 de abril, 20 de maio e no fim de semana, em exame cujo resultado foi divulgado na segunda. Nenhum deles foi positivo para a doença. De acordo com o STF, Toffoli permanecerá de licença médica até sua recuperação e a presidência da Corte permanecerá interinamente com o vice-presidente, ministro Luiz Fux.