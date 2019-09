Novo fará treinamento sobre Meio Ambiente

Gustavo Zucchi

Para não deixar que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, seja a única voz do partido a tratar da questão ambiental, a bancada do Novo na Câmara dos deputados quer fazer um treinamento para alinhar o posicionamento da sigla sobre o tema. O nome sugerido para conversar com os parlamentares foi de Teresa Cristina Bracher, fundadora da Fundação Acaia Pantanal e mulher de Cândido Botelho Bracher, atual presidente do Itaú Unibanco.

Atualização: A bancada do Novo esclareceu que o nome de Teresa Cristina foi sugerido por ser uma referência na área, mas que não houve nenhum contato, nem nenhuma tipo de palestra combinada.

