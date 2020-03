Novo faz abaixo-assinado para que Bolsonaro retire PLN

O Partido Novo está tentando “convencer” Jair Bolsonaro a retirar o PLN 4, que trata justamente da divisão dos recursos da emenda de relator, entre Executivo e Legislativo. A sigla está pelos corredores do Congresso apresentando aos parlamentares um abaixo-assinado pedindo ao presidente da República a tirar o polêmico projeto do Congresso. Dentre os parlamentares que estão assinando estão os membros do grupo conhecido como “Muda Senado” e membros do PSL, como o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro. Foi o próprio presidente que enviou o projeto para o Parlamento, como parte de um acordo para que os vetos ao Orçamento impositivo fossem mantidos.

(1/3) Assinei agora o abaixo-assinado do NOVO solicitando ao PR @jairbolsonaro a retirada do PLN 4. Existem interpretações que o relator possa ter R$ 15bi, o melhor então é não correr esse risco.Não há motivos para se aumentar a fatia do legislativo no já curto orçamento do PR… pic.twitter.com/kZizrt5vRl — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 10, 2020