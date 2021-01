Novo lança Marcel Van Hattem como candidato na Câmara

O partido Novo decidiu que seguirá o que fez em 2019 e lançará um candidato próprio para a presidência da Câmara dos Deputados. O escolhido pela sigla foi Marcel Van Hattem (RS), que também concorreu ao cargo em 2019. “Temos convicção de que o Brasil merece mais e por isso estamos decididos a enfrentar esse enorme desafio, em uma eleição onde o que mais conta é a posição individual dos parlamentares”, disse.

Há dois anos, o Novo, que estreava na Câmara com seus primeiros parlamentares, obteve 23 votos. Rodrigo Maia (DEM-RJ), que vence a disputa, teve 334. Neste ano, boa parte dos partidos está já comprometido ou com Arthur Lira (PP-AL) ou com Baleia Rossi (MDB-SP).