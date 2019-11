Novo leilão do pré-sal também fica abaixo das expectativas

Equipe BR Político

No leilão da 6ª Rodada de Partilha realizado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) nesta quinta-feira, 7, apenas uma das cinco áreas no pré-sal ofertadas foi arrematada. É a de Aram, na Bacia de Santos. A Petrobrás, em parceria com a chinesa CNODC, foi quem comprou a área, segundo o Globo.

As outras quatro áreas nem sequer receberam ofertas. Repetindo o roteiro do megaleilão do excedente da cessão onerosa, a 6ª Rodada ficou abaixo das expectativas de arrecadação. Pela área de Aram, será pago bônus fixo de R$ 5,050 bilhões. Se as cinco áreas fossem arrematadas, o governo teria ganho de R$ 7,850 bilhões.

Ao todo, 17 empresas se habilitaram para o leilão desta quinta-feira, maior número já registrado para licitações em regime de partilha no Brasil.