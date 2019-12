Equipe BR Político

Na disputa entre João Doria e Aécio Neves, venceu nesta terça, 10, o governador de São Paulo na votação do deputado Beto Pereira (MS) como líder do PSDB na Câmara, que recebeu 16 votos da bancada contra 1 de Celso Sabino (PA), candidato do deputado mineiro. O empresário de 42 anos foi prefeito de Terenos (MS) de 2005 a 2012 e primeiro-vice-líder da legenda na Casa.