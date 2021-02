Novo lote de insumos da Coronavac chega em SP na quarta

Um novo lote com 5,6 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) para a preparação da Coronavac está no aeroporto de Pequim à espera de embarque para o Brasil. O carregamento será o quinto enviado ao Brasil. O desembarque no aeroporto de Guarulhos está previsto para a próxima quarta-feira, segundo informou o Instituto Butantan, responsável por produzir o imunizante no País em parceria com laboratório chinês Sinovac.

O novo lote permitirá a produção de 8,7 milhões de doses do imunizante. Em São Paulo, as doses serão envasadas, embaladas e rotuladas para integração ao Plano Nacional de Imunizações.

Com o novo carregamento, o número de vacinas do Butantan disponíveis para a imunização da população brasileira chegará a mais de 27 milhões de doses.