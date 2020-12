O novo ministro do Turismo, Gilson Machado, fez um pedido em sua primeira declaração no cargo. Próximo de Jair Bolsonaro, Machado quer que governadores e prefeitos não voltem a fechar o setor por causa da pandemia de coronavírus, mesmo com os números da doença crescendo no País. “Não podemos implementar lockdown novamente pois o setor não aguenta”, disse em nota. Nas últimas 24 horas, o Brasil registro 846 mortes devido a covid-19.