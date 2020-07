Novo ministro fala em ‘pacto nacional pela qualidade da educação’

O novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, nomeado nesta sexta-feira, 10, pelo presidente Jair Bolsonaro, falou na necessidade de atenção à educação básica e ensino profissionalizante em mensagem enviada a amigos sobre a sua futura gestão no cargo.

“Trabalharei incansavelmente para atender às mais altas expectativas e necessidades do nosso grande país. Acredito ser a hora de darmos atenção à educação básica, fundamental, e ao ensino profissionalizante. Ao mesmo tempo devemos incrementar o ensino superior e a pesquisa científica”, afirmou Ribeiro. “Atuaremos em articulação com os Estados, municípios e seus gestores para mudar a história da educação no País. Sei da responsabilidade da missão. A educação transforma vidas, transforma uma nação. É hora de um verdadeiro pacto nacional pela qualidade da educação em todos os níveis. Precisamos de todos, da classe política, academia, estudantes, suas famílias, e da sociedade em geral. Esse ideal deve nos unir”, finalizou.