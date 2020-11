Novo não elege nenhum prefeito no 1º turno, nem em Minas

O Novo não conquistou nenhuma das três prefeituras que disputou na eleição municipal de domingo, 15, em Minas Gerais, onde elegeu o governador Romeu Zema em 2018. No País, o partido não elegeu nenhum prefeito no primeiro turno, e disputa o segundo em Joinville (SC), com Adriano Silva.

Em Araxá, terra natal do chefe do Executivo estadual, o vencedor foi Robson Magela (Cidadania) com 52% dos votos válidos, enquanto o candidato do partido, Emilio Neumann, obteve 9,1% deles.

Na capital mineira, Rodrigo Paiva terminou em quinto lugar, com 3,63% dos votos válidos. Em Contagem, Márcio Bernardino também terminou em quinto, com 4,62% dos votos válidos.

João Amoêdo, fundador do partido, lamentou nas redes sociais o desempenho do Novo. “O nosso desempenho em 2020, diferente das 2 eleições anteriores, ficou aquém daquilo que se esperava do NOVO”, admitiu.

Na cidade catarinense, Adriano Silva, que obteve 60 mil votos no primeiro turno, vai disputar a vaga contra Darci de Matos (PSD), que recebeu 66,8 mil votos.

Nos legislativos municipais, o Novo elegeu 29 vereadores e vereadoras em 19 municípios das Regiões Sul e Sudeste, contra 4 em quatro cidades, em 2016.