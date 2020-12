Novo não libera e Chicão Bulhões renuncia para assumir secretaria de Paes

Convidado para ser secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Desburocratização da gestão de Eduardo Paes (DEM) na prefeitura, Chicão Bulhões irá renunciar ao seu cargo de deputado estadual fluminense pelo Novo. Como explicou Bulhões em um vídeo em suas redes sociais, ele não foi liberado pela sua sigla para assumir o cargo na capital. Como ele aceitará o convite, ele se viu obrigado a deixar a Assembleia Legislativa do Rio.

“O partido não quis me liberar para essa função, para essa missão pela cidade do Rio de Janeiro e consequências no Estado”, afirmou. “Eu respeito a decisão do partido e, pelas regras partidárias, eu teria então que renunciar ao cargo de deputado estadual abrindo espaço para minha suplente. Eu não posso deixar de ajudar minha cidade.”