Novo presidente do STF faz forte defesa da Lava Jato

Em um dos pontos mais fortes de seu discurso de posse no STF, Luiz Fux defendeu a Lava Jato. O novo presidente da Corte citou nominalmente a operação e disse que os brasileiros não aceitarão recuos no combate à corrupção.

“Nessa perspectiva, não admitiremos qualquer recuo no enfrentamento da criminalidade organizada, da lavagem de dinheiro e da corrupção. Aqueles que apostam na desonestidade como meio de vida não encontrarão em mim qualquer condescendência, tolerância ou mesmo uma criativa exegese do Direito”, disse.

Fux é considerado um ministro “lavajatista”. No vazamento de mensagens de procuradores da Lava Jato, uma das mensagens, atribuídas a Sérgio Moro, dizia que “in Fux we trust”, em referência ao trabalho do magistrado.