‘Novo’ PSDB? Líder na Câmara votou pelo vale-tudo eleitoral

E o novo PSDB? Se parece a cada dia mais com o velho. Na primeira votação da Câmara do projeto 11.021, aquele que libera geral o uso e a prestação de contas de gastos com o fundo eleitoral, boa parte da bancada tucana votou a favor da matéria, inclusive o líder da bancada, Carlos Sampaio, paulista como o governador e presidenciável tucano João Doria Jr. Figuras carimbadas como Aécio Neves (MG) também votaram a favor da matéria.

Questionei o presidente da sigla, Bruno Araújo, a respeito de como a bancada vai se posicionar nesta nova votação. Um dos mantras de Araújo e também de Doria é que o “novo PSDB” não fica no muro: ele sempre vai se posicionar em relação a temas de interesse da sociedade.

Araújo disse que a Executiva só se reunirá na semana que vem. Quando não há uma decisão colegiada, portanto, cabe ao líder orientar a bancada. O líder, como se viu, votou a favor do projeto. Resta saber se, agora que todos os detalhes da proposta são conhecidos (para saber mais o grau de retrocesso envolvido, clique aqui para ler o nosso #FioBRP a respeito), vai manter o voto e a orientação.