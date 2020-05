Novo recorde: 26.417 novos casos de coronavírus no Brasil

O Brasil atingiu nesta quinta-feira, 28, um novo recorde no registro de contaminados da doença. Foram 26.417 infectados confirmados nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde. O maior número até então havia sido registrado no último dia 22, com 20.803 contaminados. No total, o País já tem 438.238 com a doença diagnosticada. O número de óbitos também continua assustando. Pelo terceiro dia consecutivo, o Brasil superou a marca de mil mortes. Foram 1.156 óbitos decorrentes da doença confirmados nesta quinta-feira, de um total de 26.754 vítimas fatais.