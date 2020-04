O Brasil registrou um novo recorde de mortes por coronavírus em 24h. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram 388 mortes entre domingo e esta segunda-feira. Ao todo, são 2.845 óbitos no Brasil desde o início da pandemia, um aumento de 15,5% se comparado com o último domingo. A taxa de letalidade é de 7%. O número de infectados chegou a 40,5 mil, um acréscimo de 5%. Ontem, eram 38.654. São Paulo tem o maior número de infectados e mortos, com 1.307 vítimas e 14.580 casos confirmados