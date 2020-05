Novo recorde de coronavírus: 751 mortes em 24 horas

O número de mortes diárias registras continua crescendo no Brasil. Segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde, foram 751 óbitos registrados nas últimas 24 horas. Um novo recorde. Anteriormente, o dia com mais mortes foi em 06 de março, com 615 mortes. A expectativa é que o País supera as 10 mil mortes neste final de semana, quando o presidente Jair Bolsonaro promete fazer um “churrasco” no Palácio do Alvorada. O número de contaminados registrado foi de de 135.106 para 145.328, sendo 10.222 novos casos registrados entre ontem e hoje.