Novo recorde de registro de mortes por coronavírus: 1.262 em 24 horas

O Brasil registrou nesta terça-feira, 2, um novo recorde de mortes registradas por coronavírus no País. De acordo com dados do Ministério da Saúde, foram 1.262 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. O recorde anterior foi no dia 21 de maio, com 1.188 mortes. Ao todo, já são 31.199 vítimas fatais da doença no Brasil. Assim,o Brasil vai se aproximando do número de mortes da Itália, que chegou a ser o epicentro mundial de coronavírus no mundo e registra ao todo 33.530 óbitos até o momento.

O número de infectados confirmados nesta terça-feira foi de 28.936 novos casos, com um total de 555.383. Destes, 223.638 (40,3%) foram considerados recuperados.