O Brasil registrou nesta sexta-feira, 15, um novo recorde no número de casos diários de coronavírus registrados. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram 15.305 infectados nas últimas 24 horas, chegando ao 218.223 pacientes com covid-19. O último recorde foi registrado na última quinta-feira, com 13.944 infectados. O número de mortes ficou próximo do registado nos últimos dias, com 824 óbitos com um total de 14.817 mortes.