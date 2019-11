Novo suspende Salles

Equipe BR Político

Em uma nota enviada aos filiados do partido, o Novo informa que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi suspenso, em caráter liminar, “até o julgamento final da denúncia apresentada perante a Comissão”. O Diretório Nacional do partido confirmou o envio da nota ao BRP. “O Novo informa que a comissão de ética partidária, no exercício de suas atribuições, conforme determina o Estatuto do Novo (…) suspendeu, em caráter liminar, a filiação do senhor Ricardo de Aquino Salles”, diz o texto.

Como você já leu aqui no BRP, integrantes da sigla protocolaram, em agosto, um requerimento à Comissão de Ética da legenda para que o ministro fosse expulso do quadro de filiados do partido por sua atuação frente à pasta do Meio Ambiente. “Entendemos que Salles tem atuado com grande convicção na adoção de condutas divergentes com os programas do Partido NOVO no tema ambiental, demitindo profissionais qualificados, desdenhando de dados científicos e revogando políticas públicas sem debate prévio”, escreveu o deputado estadual do Rio de Janeiro Chicão Bulhões (Novo) à época.