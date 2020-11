Novo transformador é ligado e rodízio de energia deve terminar hoje no Amapá

Na madrugada desta terça-feira, 24, um segundo transformador foi ligado na subestação de Macapá, e, com isso, o rodízio de energia que atinge o Amapá deve acabar ainda hoje, segundo anunciou nesta manhã a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA). O Estado sofre blecaute há 22 dias.

O Ministério de Minas e Energia (MME) havia anunciado que, com a ativação do equipamento, seria possível proporcionar energia para todo o Estado novamente.

“A Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) informa que nesta terça-feira, 24, o rodízio do fornecimento de energia foi oficialmente encerrado”, diz a CEA em nota. “Com este transformador operando, o fornecimento foi garantido em 100% para atender os 13 municípios que foram afetados com o acidente na Subestação Macapá no dia 3 de novembro”, declarou.

O rodízio de energia, que foi implantado desde o dia 7 de novembro, fornecia eletricidade em turnos de 3 em 3 horas e de 4 em 4 horas.